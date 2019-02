Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Ohne Fahrschein, aber bewaffnet und alkoholisiert im Zug unterwegs

Plauen (ots)

Bei einem 32-Jährigen zogen Bundespolizisten in der vergangenen Nacht auf dem oberen Bahnhof in Plauen zwei Messer mit einer Klingenlänge von 22 und 16,5 cm ein, die der Mann in seinem Hosenbund zugriffsbereit mitführte. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Auslöser der Kontrolle war, dass der Beschuldigte aus dem Landkreis Bamberg zuvor ohne Ticket in einem Zug von Hof nach Plauen unterwegs war und das Begleitpersonal deswegen die Bundespolizei informiert hatte. Dies zog eine weitere Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen nach sich.

Bei der Personalienüberprüfung stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass dem Mann per Gerichtsbeschluss untersagt war, Waffen mitzuführen sowie Alkohol zu konsumieren. Er hatte jedoch 0,66 Promille intus. Das zuständige Gericht wurde darüber informiert.

