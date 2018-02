BPOLI KLT: Körperverletzung im Zug - Bundespolizei verhindert Eskalation

Schwarzenberg/Erzgeb. (ots) - In einem Zug auf der Strecke Johanngeorgenstadt-Zwickau schlug heute Vormittag ein 31-jähriger Mann seiner 33-jährigen Lebensgefährtin mit der Faust in das Gesicht und traf sie am Ohr. Eine Streife der Bundespolizei, die gerade am Haltepunkt Schwarzenberg-Neuwelt in die Bahn stieg, sah dies, ging dazwischen und verhinderte so eine weitere Eskalation zwischen dem Paar aus Zwickau.

Der Grund für die Auseinandersetzung blieb unklar, die Frau gab gegenüber den Beamten jedoch an, dass dies wiederholt vorgekommen sei und stellte Strafantrag gegen ihren Lebenspartner. Eine ärztliche Behandlung der Geschädigten war nicht erforderlich. Sowohl sie als auch der Beschuldigte standen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,08 Promille, der Mann verweigerte selbigen.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.controlling@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell