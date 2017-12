BPOLI KLT: Bundespolizist entdeckt an tschechischer Tankstelle einen in Deutschland gestohlenen Mercedes - Tschechische Polizisten stellen das Fahrzeug sicher

Vojtanov/Schönberg/V. (ots) - Am heutigen frühen Morgen konnte dank eines aufmerksamen Bundespolizisten an einer grenznahen tschechischen Tankstelle ein in Deutschland gestohlener Kleinbus Mercedes-Benz Vito sichergestellt werden.

Der Beamte war privat unterwegs, als ihm erneut das Fahrzeug auffiel, welches bereits seit mehreren Tagen dort stand. Sein Verdacht, dass es gestohlen sein könnte, bestätigte sich, nachdem er seine Kollegen informiert und diese das Zwickauer Kennzeichen im polizeilichen Fahndungsbestand überprüft hatten. Ende Oktober dieses Jahres war der Wagen entwendet worden.

Nach einer entsprechenden Information an das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Petrovice-Schwandof stellten tschechischen Polizisten den Kleinbus zunächst sicher und führen die weiteren Ermittlungen.

