BPOLI KLT: Gemeinsame Fahndungsgruppe vollstreckt Haftbefehl in Plauen

Plauen (ots) - Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Polizeidirektion Zwickau vollstreckten am gestrigen Montagabend in Plauen einen Haftbefehl. Davon betroffen war eine 19-Jährige aus der Spitzenstadt, die die Einsatzkräfte kurz vor 21:00 Uhr in der Alleestraße kontrollierten.

Dabei stellten sie fest, dass die Frau im vergangenen Jahr vom Amtsgericht ihrer Heimatstadt wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe von 325 Euro verurteilt wurde, diese aber bislang nicht beglichen hatte.

Auch gestern war sie nicht liquid und wurde deshalb zur Verbüßung der angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz verbracht.

