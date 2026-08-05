Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Von der Regionalbahn bis zur Wohnung: Bundespolizei vollstreckt Durchsuchung nach Bedrohung mit Waffe

Hbf Leipzig (ots)

Nach einem bedrohlichen Vorfall in einer Regionalbahn am Montagvormittag, dem 21. Juli 2026, haben Ermittler der Leipziger Bundespolizei einen Tatverdächtigen identifiziert und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig mit Spezialkräften der Bundespolizei dessen Wohnung in München durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 28-jähriger griechischer Staatsangehöriger und ein 37-jähriger deutscher Reisender im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs in einer zur Abfahrt stehenden Regional-bahn zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits bedrohte der 28-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Schusswaffe, indem er ihm diese auf die Schläfe aufsetzte. Unmittelbar nach der Tat verließ der Tatverdächtige die Regionalbahn und flüchtete. Die Bundespolizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen und umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens und Bedrohung ein. Durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten die Einsatzkräfte eine detaillierte Personenbeschreibung erlangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch zunächst ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen identifizierten die Beamten den Tatverdächtigen und stellten seinen Wohnsitz fest.

Nach intensiver Vorbereitung planten die Leipziger Bundespolizei und Staatsanwaltschaft sowie Spezialkräfte der Bundespolizei eine Wohnungsdurchsuchung, die am heutigen Tag in München vollstreckt wurde. Die Einsatzkräfte trafen den 28-Jährigen in seiner Wohnung an. Bei der Durchsuchung stellten sie eine als Tatwaffe in Frage kommende Gasdruckwaffe sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten weitere verbotene Gegenstände, wie zahlreiche Messer fest.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell