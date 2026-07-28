PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Vom Grabscher zur U-Haft

Leipzig Hbf. (ots)

Zum bundesweiten Gewaltpräventionstag führte die Leipziger Bundespolizei am vergangenen Wochenende umfangreiche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen im und um den Leipziger Hauptbahnhof durch.

Neben zahlreichen Bürgergesprächen, Kontrollmaßnahmen und etlichen Feststellungen konnten die Einsatzkräfte zwei bedeutende Fahndungserfolge erzielen.

So klickten bereits zum ersten Mal gegen 15:00 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof die Handschellen. Der 40-jährige rumänische Staatsangehörige konnte sich dem U-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig nicht entziehen.

Dem Rumänen wird vorgeworfen, in einer sozialen Einrichtung eine Frau unsittlich berührt und anschließend beleidigt zu haben. Darüber hinaus steht er im Verdacht, im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs wiederholt Straftaten begangen zu haben. Ihm werden unter anderem mehrere Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen an Fahrrädern sowie das Bewerfen von Passanten mit Glasflaschen zur Last gelegt.

Wenig später klickten erneut die Handfesseln. Die Bundespolizisten kon-trollierten einen 25-jährigen Deutschen, bei dem die Fahndungsüberprüfung einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig ergab. Da der Mann die geforderte Ersatzfreiheitsstrafe nicht aufbringen konnte, nahmen ihn die Beamten fest.

Beide Männer verbüßen ihre Strafe aktuell in der JVA Leipzig.

Der Fahndungserfolg unterstreicht die Bedeutung des bundesweiten Gewaltpräventionstages. Durch die verstärkte Polizeipräsenz und intensive Kontrollmaßnahmen konnten nicht nur Straftaten verhindert und das Sicherheitsgefühl der Reisenden gestärkt, sondern auch gesuchte Straftäter aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig wird auch künftig mit sichtbarer Präsenz und gezielten Kontrollmaßnahmen dazu beitragen, die Sicherheit auf Bahnhöfen und in Zügen weiter zu erhöhen. Eine Bilanz des Bundespolizeipräsidiums befindet sich auf der Homepage des Presseportals unter folgenden Link www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6322514.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Ronny Steinkopf
Telefon: (+49) 341 / 27 14 97 - 109
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 12:31

    BPOLI L: Gut gemeint? Eher gut abgelenkt!

    HBF Leipzig (ots) - Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte die Leipziger Bundespolizei am Sonntagmorgen ein gestohlenes Smartphone sicherstellen und einen Tatverdächtigen ermitteln. Eine Passantin beobachtete im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs, wie ein 26-Jähriger lybischer Mann einen offensichtlich alkoholisierten Passanten wiederholt umarmte. Was zunächst wie eine freundliche Geste wirkte, entpuppte sich ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:52

    BPOLI L: Graffiti-Sprayer lösen Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

    HBF Leipzig (ots) - In der Nacht zu Donnerstag beobachtete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 01:00 Uhr mehrere Personen, die am Bahnhof verschiedene Gegenstände mit Graffiti besprühten. Er verständigte umgehend die Leipziger Bundespolizei. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht und rannten durch den ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:50

    BPOLI L: Vereinte Kräfte führen zu Täterstellen nach Messerraub

    BPOLI Leipzig (ots) - Nach einem mutmaßlichen Raub unter Vorhalt eines Messers im Bürgermeister-Müller-Park endete die Flucht eines 21-jährigen Syrer in der Nacht zu Sonntag ausgerechnet vor der Wache der Leipziger Bundespolizei im Hauptbahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte der Tatverdächtige einen 22-jährigen Syrer mit einem Messer und forderte ihn auf, das Bargeld aus seiner Hosentasche herauszugeben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren