Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Graffiti-Sprayer lösen Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

HBF Leipzig (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beobachtete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 01:00 Uhr mehrere Personen, die am Bahnhof verschiedene Gegenstände mit Graffiti besprühten. Er verständigte umgehend die Leipziger Bundespolizei. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht und rannten durch den Personentunnel davon. Zur Unterstützung der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden ein Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräfte der Landespolizei hinzugezogen. Der Einsatz des Hubschraubers führte wenig später zum Erfolg: Aus der Luft konnte ein Tatverdächtiger hinter abgestellten Lkw entdeckt werden, wo er sich versteckt hielt. Die Einsatzkräfte nahmen den 17-jährigen Deutschen vorläufig fest. Vor seinem Versteck befand sich ein Stoffbeutel mit verschiedenen Sprayerutensilien, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten von Bahnanlagen lebensgefährlich ist und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen sowie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.

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