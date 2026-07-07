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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei Leipzig stellt Ladendiebe und findet nicht nur Diebesgut

Hauptbahnhof Leipzig (ots)

Am Samstag konnten zwei Ladendiebe nach dem Hinweis eines Sicherheitsmitarbeiters einer Parfümerie in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig von der Leipziger Bundespolizei gestellt werden. Die beiden 18- und 20-jährigen Deutschen wurden nach Verbringung zur Dienststelle zum Auffinden von Beweismitteln durchsucht. Beim aufgefundenen Diebesgut handelte es sich um Waren im Gesamtwert von über 1.300, - Euro. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Die jungen Männer führten bei der Tathandlung ein zugriffbereites Klappmesser bzw. einen Saitenschneider mit. Zudem waren in den Taschen des 18-Jährigen verbotene pyrotechnische Gegenstände und beim 20-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel, darunter knapp 20 Ecstasy-Tabletten.

Beide Männer wurden nach Aufnahme des Sachverhaltes und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Es sind Strafverfahren wegen Diebstahl mit Waffen, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Beschuldigten bei der Bundespolizeiinspektion Leipzig eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Dirk Eidam
Telefon: 0341 271497-108
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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