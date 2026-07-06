Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Angriff auf weiblichen Fahrgast in S-Bahn von Leipzig nach Lobstädt - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Leipzig HBF (ots)

Die Leipziger Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige am Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 13:29 Uhr, in einer S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke von Leipzig nach Lobstädt eine junge Frau angegriffen haben. Am Bahnhof Lobstädt soll er die Geschädigte unter Anwendung erheblichen Zwangs sowie unter Einsatz von Pfefferspray aus dem Zug gedrängt haben. Gegenüber Mitreisenden sowie der Zugbegleiterin gab der Mann an, als Sicherheitsmitarbeiter tätig zu sein. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die Frau am Bahnhof Lobstädt durch Schläge sowie den erneuten Einsatz von Pfefferspray unter seiner Kontrolle gehalten und am Verlassen des Bahnhofs gehindert haben. Reisenden, die der Frau helfen wollten, erklärte er ebenfalls, die Geschädigte sei gefährlich und die Polizei bereits verständigt worden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich entweder bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Leipzig unter 0341 99799 - 0 zu melden. Insbesondere werden Reisende gesucht, die sich zur Tatzeit in der S-Bahn oder an dem Bahnhof Lobstädt aufgehalten haben.

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