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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei Leipzig stellt zwei 16-jährige Sprayer mit Unterstützung aus der Luft

Hauptbahnhof Leipzig (ots)

Am Dienstag machten sich zwei Heranwachsende in den frühen Abendstunden am Haltepunkt Bennewitz mit Farbe an der Lärmschutzwand entlang der Bahngleise zu schaffen. Durch Zeugenhinweise konnte eine schnelle Fahndung nach den Sprayern eingeleitet werden. Ein Polizeihubschrauber, der den Bereich gerade zur Überwachung der kritischen Infrastruktur überflog, konnte die Tathandlungen noch videografieren und die Schmierenfinke im Anschluss an die am Boden eingesetzten Streifen zuweisen.

Die 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen, die ihre Farbe auf insgesamt zwölf Quadratmetern versprühten, wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und entlassen.

Neben der zu erwartenden Strafe aus dem laufenden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung dürfen beide damit rechnen, dass die Deutsche Bahn AG aufgrund der mit dem Aufenthalt der Beschuldigten im Gleisbereich verursachten Verspätungen Schadensersatzansprüche geltend macht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Dirk Eidam
Telefon: 0341 271497-108
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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