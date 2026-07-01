Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zum Ferienbeginn: Bundespolizei gibt Hinweise für sicheres Reisen am Hauptbahnhof Leipzig und am Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig Hbf. und Flughafen (ots)

Mit Beginn der Sommerferien rechnet die Bundespolizeiinspektion Leipzig mit einem deutlich erhöhten Reiseaufkommen im Bereich des Leipziger Hauptbahnhof sowie am Flughafen Leipzig/Halle. Gerade in dieser Zeit kommt es erfahrungsgemäß zu stark frequentierten Bahnsteigen, vollen Zügen und längeren Wartezeiten an Sicherheitskontrollen. Die Bundespolizei weist darauf hin: Bahnanlagen und Flughafengebäude sind keine Orte für Freizeitaktivitäten oder unachtsames Verhalten. Gerade Kinder und Jugendliche sollten auf die besonderen Gefahren im Bahn- und Flugverkehr hingewiesen werden. Reisen zur Ferienzeit sind häufig von Hektik, Zeitdruck und Menschen-mengen geprägt. Dadurch steigt auch das Risiko für Unfälle, Gepäckverwechslungen und das Überhören von Durchsagen. Die Bundespolizei bittet alle Reisenden um erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.

Hinweise der Bundespolizei für einen sicheren Reiseverlauf

- Frühzeitig anreisen: Planen Sie ausreichend Zeit für Anfahrt, Check-in und Sicherheitskontrollen ein. - Gepäck im Blick behalten: Lassen Sie Gepäckstücke niemals unbeaufsichtigt. - Durchsagen beachten: Achten Sie auf aktuelle Informationen der Bahn und des Flughafens. - Sicherheitsbereiche respektieren: Halten Sie Abstand zu Bahnsteigkanten und Absperrungen. - Keine Spiel- oder Freizeitaktivitäten: Bahnanlagen dienen ausschließlich dem Reiseverkehr. - Wertsachen sichern: Tragen Sie Geld, Dokumente und elektronische Geräte körpernah. - Kinder beaufsichtigen: Halten Sie insbesondere in Menschen-mengen engen Kontakt zu Kindern.

Die Bundespolizei Leipzig erinnert daran, dass bereits kleine Unachtsamkeiten zu gefährlichen Situationen führen können. Ein verantwortungsbewusstes Verhalten aller Reisenden trägt wesentlich zu einem sicheren und reibungslosen Ablauf im Ferienreiseverkehr bei.

Für Rückfragen steht die Bundespolizei Leipzig über die bekannten Dienststellenkontakte per E-Mail unter presse.leipzig@polizei.bund.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0341 99799-0 zur Verfügung.

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