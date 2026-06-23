Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Leipziger Bundespolizei fasst bereits verurteilten Ladendieb

Hauptbahnhof Leipzig (ots)

Bereits am Freitag wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig hinzugerufen. Der 35-jährige georgische Staatsangehörige hatte Waren im Wert von 199,75 Euro entwendet und konnte vom Ladendetektiv festgehalten werden. Bei der Durchsuchung konnte zudem ein zugriffbereites Messer aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der 35-Jährige den Behörden bereits seit längerer Zeit bekannt ist. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle des Amtsgerichtes Leipzig wegen ähnlicher Delikte vor.

Gegen den 35-Järigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit Waffen bei der Bundespolizeiinspektion Leipzig eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur neuerlichen Tat wurde der Georgier zur Verbüßung der offenen 115 Tage Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Leipzig eingeliefert.

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