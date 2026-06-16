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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Schwerpunkteinsatz am Hauptbahnhof Leipzig - Haftbefehle vollstreckt und mutmaßlicher minderjähriger Drogenhändler nach Flucht gestellt

Hauptbahnhof Leipzig (ots)

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) der Bundespolizeiinspektion Leipzig und der Polizeidirektion Leipzig stellten am Freitagabend, im Rahmen eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes am Hauptbahnhof Leipzig, einen mutmaßlichen Drogenhändler.

Gegen 18:30 Uhr fiel den Einsatzkräften in der Parkanlage Schwanenteich eine verdächtige Person auf. Als die Beamten die Person kontrollieren wollten, ergriff diese die Flucht. Während der Flucht warf der Tatverdächtige seine Jacke weg.

Der 17-jährige eritreische Staatsangehörige konnte nach kurzer Verfolgung gestellt und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle verbracht werden. In der zurückgelassenen Jacke fanden die Beamten mehrere betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Dabei handelte es sich unter anderem um Marihuana, Crystal Meth, Haschisch und Amphetamin.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde über die Staatsanwaltschaft Leipzig eine Wohnraumdurchsuchung angeordnet. Bei der Durchsuchung wurden Mobiltelefone und Bargeld sichergestellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmittel dauern an.

Über die Feststellung des Verdachtes des unerlaubten Betäubungsmittelhandels hinaus konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) der Bundespolizeiinspektion Leipzig und der Polizeidirektion Leipzig im Laufe des Freitages und des Samstages drei Haftbefehle einer Deutschen, eines Afghanen und eines Gambiers vollstreckt werden. Die Verurteilten sitzen inzwischen zur Verbüßung ihrer Strafen in den Justizvollzugsanstalten Chemnitz bzw. Leipzig ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Dirk Eidam
Telefon: 0341 271497-108
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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