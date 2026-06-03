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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Leipziger Bundespolizei nimmt Intensivtäter fest

HBF Leipzig (ots)

Gestern Mittag gelang Einsatzkräften der Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof die Festnahme eines 39-jährigen indischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein erst am selben Tag vom zuständigen Amtsgericht erlassener Untersuchungshaftbefehl vor.

Der 39-Jährige war den Behörden bereits seit längerer Zeit bekannt. In der Vergangenheit ist er wiederholt wegen verschiedener Straftaten, da-runter Körperverletzungs-, Sexual- und Eigentumsdelikte sowie Hausfriedensbrüche, in das Visier der Polizei geraten.

Nur wenige Stunden nach Erlass des Haftbefehls konnten die Bundespolizisten den Gesuchten im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs feststellen und festnehmen. Im Anschluss wurde der 39-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Anschließend erfolgte die Einlieferung des Mannes in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Luisa Liebold
Telefon: 0341 271497-507
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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