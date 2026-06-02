Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Verlobt, bestohlen und geschnappt - Bundespolizei schnappt Taschendieb

Hauptbahnhof Leipzig (ots)

Vor wenigen Tagen entwendete ein 32-jähriger Algerier während einer Zugfahrt einen Rucksack samt Inhalt aus einem ICE. Der Zug war von Fulda nach Leipzig unterwegs und hielt dabei auch am Erfurter Hauptbahnhof. Für eine 29-jährige Deutsche hatte dieser Zwischenstopp unangenehme Folgen: Während der Fahrt wurde ihr mitgeführter Rucksack gestohlen. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte den Diebstahl und erstattete bei der Leipziger Bundespolizei Anzeige. Nach ihren Angaben befanden sich in dem Rucksack neben Kleidungsstücken auch mehrere Schmuckstücke aus Gold sowie ihr Verlobungsring. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.700 Euro. Die Geschädigte vermutete, dass sich der Diebstahl während des Halts am Erfurter Hauptbahnhof ereignet hatte. Daraufhin informierte die Bundespolizei Leipzig ihre Kolleginnen und Kollegen in Erfurt. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten die Erfurter Bundespolizisten einen Mann identifizieren, der den Zug mit dem gestohlenen Rucksack verlassen hatte. Dabei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige den Einsatzkräften bereits namentlich bekannt war.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse gelang es der Thüringer Landespolizei, den 32-Jährigen ausfindig zu machen und festzunehmen. Die Beamten stellten dabei einen Großteil des Diebesguts sicher. Zum Glück wurde auch der vermisste Verlobungsring aufgefunden. Somit steht der bevorstehenden Hochzeit nichts mehr im Wege.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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