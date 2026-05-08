Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erst in den Tag gestartet und dann schon festgenommen

Leipzig (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen in der REWE-Filiale am Leipziger Hauptbahnhof, nachdem er im Wert von 10 Euro geklaut hatte, von der Bundespolizei Leipzig festgenommen.

Er zeigte sich unkooperativ und verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten gewalttätig. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Rahmen seiner Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der 35-Jährige ist seit Januar 2026 wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte sowie wiederholten Fahren ohne Ticket polizeilich in Erscheinung getreten.

Er wurde einem Haftrichter am Dresdner Amtsgericht vorgeführt und im Anschluss in die JVA Dresden eingeliefert.

Nun gestaltet sich sein Start in den Tag anders als davor.

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