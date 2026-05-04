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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Graffiti-Sprayer in Großdeuben erwischt

Hauptbahnhof Leipzig / Haltepunkt Großdeuben (ots)

Am Donnerstagabend stellte die Leipziger Bundespolizei am Haltepunkt Großdeuben einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest. Der 16-Jährige Deutsche besprühte kurz vorher die nahegelegene Schallschutzwand des Haltepunkts. Ein Zeuge informierte die Polizei. Bei dem Jugendlichen stellten die Beamten diverse Farbanhaftungen fest. Weiterhin konnten bei der Durchsuchung diverse Sprayer - Utensilien und eine Actioncam festgestellt werden. Die Beweismaterialien wurden anschließend beschlagnahmt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Luisa Liebold
Telefon: 0341 271497-507
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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