PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 40-jähriger bei Schwerpunktkontrollen am Leipziger Hauptbahnhof ins Visier geraten

Leipzig Hauptbahnhof (ots)

Bei den Schwerpunktkontrollen der Leipziger Bundespolizei und der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) geriet am Mittwoch ein 40-jähriger Deutscher ins Visier der Beamten. Schnell stellten die Beamten bei der Kontrolle des Mannes in der Westhalle des Leipziger Hauptbahnhofes ein Springmesser in seiner Jackentasche fest. Völlig überrascht gab der 40-jährige an, dass er noch ein "kleines bisschen" Crystal bei sich hat. Die Beamten durchsuchten seinen Rucksack und fanden diverse Pyrotechnik. Aber auch in seiner Umhängetasche wurden die Polizisten fündig. Zum Vorschein kamen Crystal, Kokain, sogenannte "Magic Mushrooms" und ein Schlagring. Die Betäubungsmittel und die Gegenstände wurden vor Ort sichergestellt. Alles in allem muss sich der 40-jährige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz verantworten.

Bei der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde eine Wohnraumdurchsuchung angeregt. In seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone und Datenträger. Diese wurden sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Um den Kontrolldruck und die Polizeipräsenz im und um den Leipziger Hauptbahnhof weiter aufrecht zu erhalten, finden in regelmäßigen Abständen solche Schwerpunkteinsätze statt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Luisa Liebold
Telefon: 0341271497-108
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:54

    BPOLI L: Ohne Ticket, dafür mit falschem Koffer im ICE von Erfurt nach Leipzig unterwegs

    Leipzig, Erfurt (ots) - Nicht nur, dass zwei Algerier ohne Ticket im ICE von Erfurt nach Leipzig fuhren. Beim Aussteigen wollten die beiden Männer auch gleich noch den Koffer einer Reisenden entwenden. Aufmerksame Bundespolizisten konnten dies jedoch verhindern. ___________________ Am 15.04.2026, gegen 05:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 12:14

    BPOLI L: Bahnanlagen: Lebensgefährlicher Abenteuerspielplatz

    Leipzig (ots) - Während den Osterferien mussten wieder einmal die Beamten der Bundespolizeiinspektion Leipzig am Mittwochabend wegen spielenden Kindern im Gebiet der Bahnanlagen ausrücken. Am Haltepunkt in Rackwitz hatten zwei Kinder immer wieder Steine aus dem Gleisbereich aufgenommen und kletterten anschließend auf die dort stehenden Güterzüge. Damit begaben ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 08:53

    BPOLI L: Gefährliches Pärchen vom Leipziger Hauptbahnhof endlich hinter Gittern

    Leipzig Hauptbahnhof (ots) - Für einen 23-Jährigen Polen endete sein gestriger Mittagsschlaf am Leipziger Hauptbahnhof mit einer Verhaftung durch die Bundespolizei. Der polizeibekannte Pole wurde gegen 14:00 Uhr durch die Beamten geweckt. Wegen wiederholter Fälle der gefährlichen Körperverletzung hatte das Amtsgericht Leipzig auf Antrag der ermittlungsführenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren