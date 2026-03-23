Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Teure Notdurft- Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Leipzig (ots)

Diese Notdurft hatte sich ein 40-jähriger Deutscher sicher anders vorgestellt. Gestern Nachmittag erwischte ihn die Bundespolizei beim "Wildpinkeln". Die Beamten kontrollierten den Mann, der öffentlichkeitswirksam gegen das Bahnhofsgebäude urinierte und stellten dabei fest, dass der 40-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Rinteln hatte den Mann wegen Betrugs zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagessätzen a 30EUR, also zu 2400EUR verurteilt. Da der Mann nicht zahlen konnte, brachte ihn seine Notdurft hinter Gitter. Außerdem vollstreckte die Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) am Wochenende am und um den Hauptbahnhof Leipzig noch zwei weitere Haftbefehle. Ein 47-jähriger Rumäne wurde im Rahmen der internationalen Rechtshilfe mit einem Haftbefehl zur Auslieferung gesucht. Gegen einen 41-jährigen Deutschen wurde ein Haftbefehl wegen Diebstahls vollstreckt.

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