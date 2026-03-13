Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zug kollidiert mit Baustellenabsperrung- Bundespolizei ermittelt

Leipzig (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 2:00 Uhr kollidierte ein Güterzug im Bereich des Bahnhofs Leipzig-Leutzsch mit Teilen einer Absperrung. Diese sicherten eine Baustelle im Gleisbereich der Georg-Schwarz-Brücke. Durch die Kollision wurden mehrere Kabel und die Baustellensicherung selbst stark beschädigt, so dass die Strecke über längere Zeit nicht befahrbar war. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Kollision bewusst herbeigeführt wurde. Sachdienliche Hinweis zum Hergang des Geschehens nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei selbst unter der Rufnummer 0341-99799-0 jederzeit entgegen.

