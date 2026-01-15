Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erneute Gewalttat am Leipziger Hauptbahnhof - Tatverdächtiger festgenommen

Leipzig (ots)

Die Bundespolizei Leipzig hat am Montagnachmittag einen polizeibekannten Tatverdächtigen nach einem erneuten Gewaltvorfall am Leipziger Hauptbahnhof festgenommen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen bulgarischen Staatsangehörigen, der seit Dezember 2025 wiederholt im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Ihm werden unter anderem Hausfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung zur Last gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mehrfach Bürgerinnen und Bürger hinterlistig angegriffen haben. Dabei verletzte er seine Opfer mit Gegenständen oder bespuckte diese. In den meisten Fällen handelte es sich bei den Geschädigten um Frauen.

Am Montag kam es zu weiteren Vorfällen.

Der Tatverdächtige warf eine Glasflasche in Richtung einer 37-jährigen Deutschen und traf diese am Kopf. Dadurch kam es zu einer blutenden Wunde. Eine medizinische Behandlung durch die Rettungskräfte erfolgte in den Diensträumen der Bundespolizei Leipzig.

Kurze Zeit später soll der Bulgare einen 17-jährigen Deutschen unbemerkt gefolgt sein und diesem unvermittelt mit einem Stein auf den Hinterkopf geschlagen haben. Dieser erlitt Schmerzen, benötigte jedoch keine weitere medizinische Versorgung.

Die Bundespolizei Leipzig nahm den 32-jährigen Bulgaren fest, hielt Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig und brachte ihn nach Vorführung beim Haftrichter in die JVA Leipzig. Er muss sich nun wegen diverser Straftaten, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung mittels eines gefährlichen Gegenstands verantworten.

