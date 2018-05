BPOLI L: Fahrkartenautomat angezündet - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots) - Am S-Bahnhof Leipzig- Gohlis wurde heute Morgen ein Fahrkartenautomat durch unbekannte Täter angezündet.

Kurz nach 6 Uhr erhielt die Bundespolizei Leipzig eine Meldung über eine Rauchentwicklung am S-Bahnhof Gohlis. Am Bahnhof angekommen, stellten die Beamten einen angezündeten, aber nicht mehr brennenden Fahrkartenautomaten fest. Vermutlich versuchten unbekannte Personen in den frühen Morgenstunden, den Automaten zu zerstören. Der Bahnsteig 3 des Bahnhof Gohlis wurde gesperrt. Dadurch konnten die S-Bahnen in Richtung Leipzig nicht halten.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Personen in der Zeit von Mit-ternacht bis gegen 6 Uhr im Bereich des Bahnhof Gohlis gesehen haben.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990.

