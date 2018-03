BPOLI L: Ehrlicher Finder entgeht Haftstrafe nur knapp

Leipzig (ots) - Eigentlich wollte er nur einen Schlüssel bei der Bundespolizei abgeben. Als die Beamten seine Personalien überprüften, staunten sie nicht schlecht.

Gegen 20 Uhr klingelte es bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Vor der Tür stand ein 19-jähriger Deutscher. In der Hand hielt er einen Schlüssel, den er in den Promenaden gefunden hatte und abgeben wollte. Er wies sich mit seinem Personalausweis aus.

Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass er wegen Straßenverkehrsgefährdung per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht wurde- offenbar hatte auch er es vergessen.

Gegen eine Zahlung von 500 Euro entging der ehrliche Finder einer Haftstrafe und durfte die Dienststelle auf freiem Fuß verlassen.

