Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann schlägt 14jährigen Jungen im Zug von Dresden nach Chemnitz

Chemnitz (ots)

Ein Zugbegleiter der MRB informierte gestern um 14:20 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof über eine Auseinandersetzung von einem Mann und einem Jugendlichen im Zug von Dresden nach Chemnitz.

Ein Jugendlicher wurde durch Schlagen verletzt und erhielt dadurch eine gerötete Stelle am Kopf. Der 14jährige deutsche Junge ist mit seinem Lehrer am Bahnhof Freiberg ausgestiegen. Später hat die Mutter des Jungen Kontakt zur Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof aufgenommen.

Der Zugbegleiter gab eine Beschreibung zum Tatverdächtigen sowie zum Eintreffen des Zuges am Chemnitzer Hauptbahnhof ab.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den Mann nach Eintreffen des Zuges am Bahnsteig stellen. Es handelte sich um einen 46jährigen russischen Staatsangehörigen. Er wurde zur Dienstelle verbracht und später auf freien Fuß belassen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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