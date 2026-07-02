Bundespolizeiinspektion Chemnitz
BPOLI C: Haftbefehl am Bahnhof Freiberg vollstreckt
Freiberg (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Tag um 12:15 Uhr einen polizeibekannten 50jährigen Deutschen im Bahnhof Freiberg.
Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung vom Amtsgericht Riesa zur Sitzungshaft, da er zum Hauptverhandlungstermin zu begangenen Delikten - Sachbeschädigung und Beleidigung nicht erschienen war. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und danach auf freien Fuß belassen.
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