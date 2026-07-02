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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehl am Bahnhof Freiberg vollstreckt

Freiberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Tag um 12:15 Uhr einen polizeibekannten 50jährigen Deutschen im Bahnhof Freiberg.

Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung vom Amtsgericht Riesa zur Sitzungshaft, da er zum Hauptverhandlungstermin zu begangenen Delikten - Sachbeschädigung und Beleidigung nicht erschienen war. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und danach auf freien Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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