Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehl am Bahnhof Freiberg vollstreckt

Freiberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Tag um 12:15 Uhr einen polizeibekannten 50jährigen Deutschen im Bahnhof Freiberg.

Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung vom Amtsgericht Riesa zur Sitzungshaft, da er zum Hauptverhandlungstermin zu begangenen Delikten - Sachbeschädigung und Beleidigung nicht erschienen war. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und danach auf freien Fuß belassen.

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