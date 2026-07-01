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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Aggressiver Mann unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand gegenüber Einsatzkräften am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Chemnitz wurden gestern um 14:00 Uhr telefonisch von einem Zugbegleiter der MRB um Unterstützung gebeten.

Ein Mann sollte von der Zugfahrt ausgeschlossen werden. Der 61jährige Deutsche war aggressiv, stark alkoholisiert, schrie lautstark und hatte einen Kampfhund ohne Maulkorb dabei.

Die Beamten verwiesen den Mann vom Bahnhof, er kam dem nicht nach. Er leistete Widerstand gegenüber den Einsatzkräften, durch wegdrehen und losreißen. Bei der Durchsuchung wurden ein Pfefferspray, ein Messer sowie eine Geldkarte einer anderen Person festgestellt und sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Unterschlagung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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