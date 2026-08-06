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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Interpol - Auslieferungshaft

Breitenau (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben am 04. August 2026 gegen 23:45 Uhr ein Fahrzeug mit italienischer Zulassung am Grenzübergang Breitenau einer Einreisekontrolle unterzogen. Der Fahrer, ein 36- jähriger Albaner, legte seinen zeitlich gültigen Reisepass vor. Eine Fahndungsüberprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen versuchten Totschlags und illegalem Waffenbesitz durch Albanien. In Albanien wurde er zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt, von denen er noch vier Jahre und 3 Monate zu verbüßen hat. Nach Vorführung beim zuständigen Amtsgericht Pirna, wurde er in die JVA Dresden eingeliefert. Da wartet er auf seine Auslieferung nach Albanien.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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