Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 61 Jahre und gewalttätig

Schmilka/ Hrensko (ots)

Am Grenzübergang Schmilka wurde am 04. August 2026 gegen 15:30 Uhr eine 61- jährige Deutsche als Insassin eines Busses einer Fahndungsüberprüfung unterzogen. Das Ergebnis war ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Betrug über 20 Tage Haft oder eine Geldstrafe in Höhe von 1100,- Euro und ein Personenhinweis, dass sie gewalttätig ist. Zur Klärung, wurde sie zum Revier Krippen verbracht. Bei der durchgeführten Durchsuchung, wurde sie gegenüber den Beamtinnen verbal ausfällig, lautstark und letztendlich auch gewalttätig. Sie schlug in einer Unterbrechung der Durchsuchung mit der flachen Hand gegen den Halsbereich eines Beamten. Das Ergebnis war eine erneute Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und die anschließende Einlieferung in die JVA Chemnitz.

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