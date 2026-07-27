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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Ein Dutzend Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben am zurückliegenden Wochenende bei den Grenzkontrollen zwölf Haftbefehle vollstreckt. Personen aus Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Bosnien und Deutschland wurden wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Festnahme ausgeschrieben. Acht Personen konnten nach Zahlung ihrer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4.700 Euro ihre Weiterreise antreten. Unter den in die JVA Dresden eingelieferten vier Personen, waren zwei Untersuchungshaftbefehle wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Diebstahl. Für einen bosnischen Staatsbürger geht es für die nächsten 16 Monate wegen Handel mit Betäubungsmitteln in das Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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