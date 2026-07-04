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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 1830 Tage Haft

Breitenau (ots)

Am Grenzübergang Breitenau wurde am 3. Juli 2026 ein 47- jährige Insasse mit österreichischer und luxemburgischer Staatsbürgerschaft als Insasse eines Reisebusses einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Trier und die Staatsanwaltschaft Duisburg in zur Festnahme wegen schwerer Brandstiftung ausgeschrieben hat. Aus einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren muss er noch insgesamt 1830 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Nach Absitzen dieser Strafe muss er umgehend Deutschland verlassen, da gegen ihn ein unbefristetes Einreise - und Aufenthaltsverbot für Deutschland wegen schwerer Brandstiftung besteht. Einlieferung erfolgte in die JVA Dresden.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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