Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel realisiert umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Berlin und Oranienburg

Berggießhübel (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden, Zweigstelle Pirna ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Die Ermittlungen richten sich insbesondere gegen in Berlin und Oranienburg aufhältige Beschuldigte vietnamesische Staatsangehörige. Am heutigen Tag setzten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mit Unterstützung der Direktion Bundesbereitschaftspolizei und der Bundespolizeidirektion 11 Durchsuchungsmaßnahmen von Objekten in Oranienburg und Berlin durch. Im Rahmen der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten verschiedene verfahrenserhebliche Beweismittel, insbesondere Personaldokumente, Mobiltelefone, diverse Schriftstücke und 24947,- Euro Bargeld. Weiterhin wurden drei unerlaubt aufhältige vietnamesische Staatsangehörige festgestellt, in Gewahrsam genommen und der Landespolizei Brandenburg zuständigkeitshalber übergeben.

Im Keller eines Durchsuchungsobjektes in Oranienburg/BB wurden erhebliche Mengen nicht zugelassener Pyrotechnik sowie weitere Explosiv-/Sprengstoffe (Schwarzpulver, Zündschnüre, Selbstlaborate) in Eimern, Kisten und Säcken aufgefunden. Dieser Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber der Landespolizei Brandenburg übergeben.

Bei Einsatz kamen 56 Bundespolizisten zum Einsatz.

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