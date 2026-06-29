Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: 18 Tage junger Haftbefehl vollstreckt
Breitenau (ots)
Am Samstag den 28. Juni 2026 wurde ein 43- jähriger Deutscher am Grenzübergang Breitenau zur Einreisekontrolle vorstellig. Nach Vorlage seines Personalausweises und anschließender Überprüfung, stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Er wurde im September 2024 durch das AG Berlin Tiergarten wegen des Verstoßes gegen das Konsum- Cannabisgestz zu einer 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Abzuwenden wäre die Haftstrafe gegen eine Zahlung von insgesamt 6.672,64 Euro, was er auch im Anschluss tat. Anschließend konnte er seine Reise fortsetzen.
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