Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 271- und 284 Tage Restfreiheitsstrafe

Breitenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni 2026 wurde ein 30- jähriger Rumäne und ein 36- jähriger Bulgare bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau einer Fahndungsüberprüfung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Rumäne von der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. zu einer Restfreiheitsstrafe von 284 Tagen, von ursprünglich einem Jahr und sieben Monaten Gesamtfreiheitsstrafe wegen Raub, zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Bulgare muss laut Haftbefehl noch genau 271 Tage hinter Gitter. Er wurde 2019 vom Amtsgericht Mannheim zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten wegen Diebstahl verurteilt. Beide Personen kamen anschließend in die JVA Dresden.

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