Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Restfreiheitsstrafe plus Einreiseverbot

Breitenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2026 wurde eine 49- jährige Tschechin als Insasse eines Reisebusses bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau einer Fahndungsüberprüfung unterzogen. Nach dessen Ergebnis, war die Reise für die Frau beendet. Die Staatsanwaltschaft München hat sie im Oktober 2025 zur Festnahme ausgeschrieben. Laut Haftbefehl hat sie noch eine 271- tägige Restfreiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren und drei Monaten wegen Betruges zu verbüßen. Des Weiteren besteht gegen sie ein bis zum 10.09.2031 befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot, beschieden durch die Ausländerbehörde München, für die Bundesrepublik Deutschland. Die Tschechin wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in die JVA Chemnitz eingeliefert.

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