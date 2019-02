Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung in der S-Bahn von Pirna in Richtung Dresden-Flughafen

Pirna (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden, Zweigstelle Pirna, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung durch. Der Pressemitteilung sind zwei Bilder der gesuchten Person angefügt.

Am 03. Dezember 2018 kam es gegen 18:30 Uhr in der S-Bahn S 32760 von Pirna in Richtung Dresden-Flughafen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger steht im Verdacht eine Körperverletzung gegen einen anderen Mann begangen zu haben.

Eine unbekannte männliche Person kam auf den Geschädigten zu, schlug ihn so kräftig in das Gesicht, sodass der Geschädigte erhebliche Verletzungen davontrug. Durch diesen Schlag ist er daraufhin gegen eine Eisenstange (vermutlich die Griffstange in der S-Bahn) gestoßen und verletzte sich im Gesicht. Der unbekannte Tatverdächtige und der Geschädigte stiegen am Bahnhof Heidenau aus der S - Bahn aus.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Pirna für eine Öffentlichkeitsfahndung hofft die Bundespolizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben?

Ihre sachdienlichen Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel unter der Telefonnummer 035023 / 676-300 oder unter der kostenfreien Service-Nummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

