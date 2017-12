BPOLI BHL: Unerlaubt Eingereiste, Gesuchte Straftäter und gestohlene Kennzeichen

Pirna (ots) - 21. Dezember 2017 - BAB 17 - Einreise trotz Einreisesperre: Gegen 04:00 Uhr kontrollierten Beamte die Insassen eines grenzüberschreitenden Linienbusses. Bei der Kontrolle von vier serbischen Staatsangehörigen (45, 38, 19, 15) stellte sich heraus, dass diese bereits im Jahr 2016 nach einem abgelehnten Asylantrag abgeschoben wurden. Zudem bestand für alle Personen eine Wiedereinreisesperre nach Deutschland. Gegen sie wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Im Anschluss wurden die Personen nach Tschechien zurückgeschoben.

21. Dezember 2017 - BAB 17 - Bei der Befragung aufgeflogen: Kurz vor Mitternacht kontrollierten die Beamten vier moldauische Staatsangehörige (41, 39, 39, 20) auf dem Parkplatz "Am Heidenholz". Im Rahmen der Befragung machten die Personen gegenüber den Beamten jedoch widersprüchliche Aussagen zu ihrem geplanten Aufenthaltszweck und -dauer. Auch hatten sie nicht ausreichend Barmittel dabei, um ihren geplanten Aufenthalt in Deutschland zu finanzieren. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Im weitern Verlauf werden die Personen nach Tschechien nach Tschechien zurückgeschoben.

21. Dezember 2017 - BAB 17 - Wegen Urkundenfälschung gesucht: Für einen 32-jährigen Bulgaren ging es gestern für die nächsten 60 Tage in Haft. Der 32-Jährige wurde wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.347,- Euro verurteilt. Da er diese nicht bezahlte, verbüßt er jetzt eine Ersatzfreiheitstrafe in der JVA Dresden.

21. Dezember 2017 - Hellendorf - Geldstrafe in Höhe von 1.270,- Euro bezahlt: Gegen 18:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 45-jährigen Rumänen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser wegen Diebstahl verurteilt wurde. Die noch offene Geldstrafe (1.270,- Euro) konnte er vor Ort bezahlen und so die angedrohte eine Haftstrafe umgehen.

21. Dezember 2017 - Hellendorf - Kennzeichen waren gestohlen: Bei einem in der Ortslage Hellendorf geparkten Citroen stellten die Beamten gegen 19:15 Uhr fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen sind und eigentlich zu einem VW gehören. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Citroen selbst bereits im März 2017 außer Betrieb gesetzt wurde. Kurz darauf konnten die Beamten den Fahrer, einen 34-jährigen Deutschen feststellen. Die weiteren Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch führt in diesem Sachverhalt die zuständige Landespolizei Sachsen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Martin Ebermann

Telefon: 03 50 23 - 676 506

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell