Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Polnische Grenzschützer hospitieren bei der Bundespolizei Dresden

Dresden (ots)

Am 11. Juni 2019 um 10:00 Uhr begrüßte der stellvertretende Inspektionsleiter EPHK Meyer zwei polnische GrenzschützerInnen zur Hospitation in Dresden. In den nächsten zwei Wochen erhalten Magda K. und Dawid Z. einen umfassenden Einblick in die Strukturen, Aufgaben und Abläufe der Dresdner Bundespolizeiinspektion.

Los geht es mit einer Einweisung in die Besonderheiten bundespolizeilicher Aufgaben am Flughafen Dresden International. Erfahrungen in diesem Bereich hat Magda bereits aus ihrer vorherigen Tätigkeit am Flughafen Wroclaw.

Weiterhin werden die polnischen KollegInnen im Rahmen mehrerer Schichten aktiv in die Streifentätigkeit eingebunden. Für Magda und Dawid kein Neuland, da Beide im Bereich Frankfurt/Oder - Swieczko im Rahmen gemeinsamer deutsch-polnischer Streifen eingesetzt sind. Für die Dresdner ist es ein Novum, sieht man polnische UniformträgerInnen hier doch eher selten.

Zudem wurde eine zweitägige Teilnahme an der bundespolizeilichen Fortbildung vorbereitet. Teamarbeit und gegenseitiges Vertrauen sowie ein Erfahrungsaustausch werden die Fortbildung, nicht nur an diesem Tag, für alle Beteiligten bereichern.

Im Rahmen des Projekts zur Stärkung der gemeinsamen Dienststellen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen, ist unter anderem der kurzzeitige Austausch von Bediensteten zwischen den Projektpartnern avisiert.

Hierbei soll 18 deutschen Bundespolizisten und 18 polnischen Grenzschützern, die Möglichkeit gegeben werden, für die Dauer von zwei Wochen an einer Dienststelle des Nachbarlandes zu hospitieren.

Ziel dieses kurzzeitigen Praktikums ist es, außerhalb der gemeinsamen Dienststellen und damit der regulären täglichen Arbeitsstätte, den Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in die Organisation, Strukturen und Regeln des Partners zu gewähren und ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis zu schaffen.

Das erworbene Wissen und Verständnis in die Partnerorganisation soll sich auf die anschließenden täglichen Aufgaben der Mitarbeiter selbst, als auch auf die Teamarbeit in den gemeinsamen Dienststellen positiv auswirken. Gleiches betrifft die Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen polizeilichen Behörden oder Partnerbehörden, wie z.B. den Ausländerbehörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder anderen Organisationen, wie der DB Sicherheit. Die interkulturelle Kompetenz der Teilnehmer sowie deren Persönlichkeit soll durch diesen Austausch gestärkt werden.

