Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Frohe Ostern bei der Bundespolizei

Dresden (ots)

Die Bundespolizisten aus Dresden konnten am vergangenen Osterwochenende allein in ihrem Zuständigkeitsbereich -59- Straftaten feststellen. Zwei Minderjährige wurden in Gewahrsam genommen und an ihre Betreuer übergeben. Auch -26- Fahndungstreffer inkl. drei Haftbefehle gingen den Beamten ins "Nest".

Herausragend war eine Feststellung am gestrigen Tag im Zug aus Prag kommend: Ein 31-jähriger Georgier verstrickte sich bei der Frage nach seinen Aufenthaltsgründen in Widersprüche und konnte nicht ausreichend Geld zur Bestreitung seines Aufenthaltes im Bundesgebiet vorweisen. Daraufhin wurde er mit zur Wache genommen. Dort stellte man fest, dass unter einer anderen Personalie, aber mit denselben Fingerabdrücken nach ihm wegen zweier Haftbefehle gefahndet wurde und er eine Einreisesperre bis 2020 besaß. Nach der strafprozessualen Bearbeitung wurde er wegen nicht vorhandener Barmittel zur Begleichung seiner Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen in die JVA Dresden eingeliefert.

Das Saisonhighlight aus Dresdner Sicht, die Fußballbegegnung Dynamo Dresden gegen den 1. FC Köln, wurde durch über 180 Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet in der An- und Abreisephase überwacht. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

