Dresden (ots) - Am 15.02.2018 verursachten zwei männliche Personen, in der S-Bahn von Pirna nach Dresden, mittels Gewalt einen erheblichen Sachschaden. Durch die umherfliegenden Glassplitter einer Waggontür wurde außerdem ein Reisender verletzt. Weitere Passagiere wurden beleidigt und belästigt. Im Anschluss setzten sie ihre Spur der Verwüstung in einem DVB-Bus fort.

Mit Hilfe eines Zeugenaufrufes suchte die Bundespolizei Dresden nach den Tätern.

Der Zeugenaufruf wurde durch mehrere lokale Medien verbreitet. Daraufhin meldeten sich zahlreiche Hinweisgeber / -innen bei der Bundespolizei, die ihre Beobachtungen zu dem Fall schilderten.

Keine zwei Wochen später gelang es der Bundespolizei beide Randalierer zu identifizieren. Es handelt sich um zwei Deutsche aus Dresden.

Die beiden 23 und 24 Jahre alten Beschuldigten müssen sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Die Bundespolizei Dresden dankt allen couragierten Zeugen/ -innen und Hinweisgerbern / -innen, die zu einer schnellen Identifizierung der Straftäter führten.

