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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto ohne Versicherungsschutz gestoppt

Großschönau (ots)

02.07.2026 | 13:15 Uhr | Großschönau

Eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei stoppten am 2. Juli 2026 in Großschönau einen tschechischen Autofahrer, der um 13:15 Uhr aus Varnsdorf kommend eingereist war. Hintergrund ist ein nicht vorliegender Haftpflichtschutz für den durch den 32-jährigen Mann geführten Toyota Aygo. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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