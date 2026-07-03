Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Auto ohne Versicherungsschutz gestoppt
Großschönau (ots)
02.07.2026 | 13:15 Uhr | Großschönau
Eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei stoppten am 2. Juli 2026 in Großschönau einen tschechischen Autofahrer, der um 13:15 Uhr aus Varnsdorf kommend eingereist war. Hintergrund ist ein nicht vorliegender Haftpflichtschutz für den durch den 32-jährigen Mann geführten Toyota Aygo. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige geschrieben.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell