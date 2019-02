Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreise gestoppt

Ohorn (BAB4) (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am 19. Februar 2019 um 22:00 Uhr auf dem Rastplatz Rödertal-Nord an der Autobahn 4 einen lettischen Renault Traffic. Unter den neun Insassen befand sich ein Weissrusse der sich mit einem lettischen Fremdenpass auswies. Allerdings hatte die Ausländerbehörde Frankenthal den 48-Jährigen bereits am 28. August 2018 aus Deutschland ausgewiesen. Gegen ihn besteht ein gültiges Einreiseverbot.

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und informierten die zuständige Ausländerbehörde. Diese übernimmt die weiteren Maßnahmen.

