BPOLI EBB: Golffahrer mit falschen Zulassungsplaketten erwischt

Oberseifersdorf (ots) - Am 01. März 2018 war ein polnischer Autofahrer mit seinem VW Golf in Oberseifersdorf unterwegs. An den Nummernschildern befanden sich falsche Zulassungs- und HU-Plaketten.

Einer gemeinsamen Streife der Bundes- und Landespolizei war das Fahrzeug gegen 07:15 Uhr auf der Bundesstraße 178n aufgefallen. Der 31-jährige Fahrer konnte zwar Führerschein und Unterlagen zur Kfz.-Steuer vorlegen, aber keinen Versicherungsnachweis. Nach eigenen Angaben ist er seit etwa einer Woche mit den präparierten Nummernschildern unterwegs.

Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Haftpflichtversicherung verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Landespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

