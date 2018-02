BPOLI EBB: Freiheitsstrafe abgewendet

Bautzen (ots) - Bei der Kontrolle, eines auf der BAB 4 in Richtung Dresden fahrenden Opel Vivaro, stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am 25. Februar einen gesuchten 40-jährigen Mann fest. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde der polnische Staatsbürger zu einer Geldstrafe von 240,- Euro oder 12 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt und von der Staatsanwaltschaft Ravensburg per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Mit der Zahlung der geforderten Summe konnte er die Haftstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

