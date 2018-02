BPOLI EBB: Fünf Personen nach unerlaubter Einreise festgestellt.

Pulsnitz / Bautzen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach stellten am 24. zwei unerlaubt eingereiste Ukrainer und am 25. Februar 2018 drei albanische Staatsangehörige auf der BAB 4 fest.

Gegen 15:00 Uhr am 24. Februar geriet ein polnischer Audi A6 auf der BAB 4 am Rastplatz Rödertal ins Visier der Bundespolizisten. Die Insassen waren ein polnischer und zwei ukrainische Staatsangehörige. Der Pole gab an nach Plauen fahren zu wollen um dort zu arbeiten. Die zwei Ukrainer seien dort seine Gäste. Bei der Durchsuchung des Gepäcks der Ukrainer wurden allerdings Arbeitskleidung, Werkzeuge und Aufzeichnungen einer Arbeitstätigkeit aufgefunden. Dokumente, die die Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet erlauben, konnten die beiden Männer nicht vorlegen. Da der Aufenthalt in Deutschland nicht für touristische Zwecke bestimmt war, sondern für eine illegale Arbeitsaufnahme, wurden die beiden Ukrainer wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt in Gewahrsam genommen. Der polnische Staatsbürger wurde wegen Beihilfe beanzeigt.

Ähnlich erging es einem italienischen Staatsbürger, der drei Albaner von einer Baustelle im Oberland abgeholt hatte. Sie wurden am 25. Februar auf der BAB 4 am Rasthof Oberlausitz kontrolliert. Die Albaner konnten ebenfalls nur Dokumente, die den touristischen Aufenthalt legitimieren aber keine Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet erlauben, vorlegen. Die Arbeitssachen, Bargeld und Stundenabrechnungen im Gepäck, sprachen eindeutig dafür, dass sie einer illegalen Tätigkeit nachgegangen waren. Somit bestand gegen den Italiener der Verdacht der Beihilfe und bei den Albanern der Verdacht der unerlaubten Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet.

