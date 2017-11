BPOLI EBB: Bundespolizei stellt illegale Böller sicher

Ebersbach-Neugersdorf (ots) - Die Zeit des Jahreswechsels rückt näher und schon gibt es erste Feststellungen der Bundespolizei im Zusammenhang mit der Einfuhr von verbotenen Feuerwerkskörpern.

Zwei Jugendlichen ist das Lachen vergangen, als sie am 15. November 2017 gegen 08:00 Uhr von der Bundespolizei auf der Bahnhofstraße in Ebersbach kontrolliert wurden. Die beiden Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren mussten nämlich einräumen, dass sie soeben in Tschechien 1 Stange Zigaretten sowie 3 Packungen verbotene Knallkörper gekauft haben.

Die Beamten postierten am ehemaligen Grenzübergang Ebersbach-Jirikov, als die beiden Jungen von Tschechien kommend einreisten. Bei der Kontrolle der Rucksäcke wurden eine Stange Zigaretten sowie nicht zugelassene Feuerwerkskörper, zwei Packungen -La Bomba- und eine Packung DUM-BUM, festgestellt. Die beiden Minderjährigen wurden zur Dienststelle mitgenommen um die Eltern zu benachrichtigen. Nach Rücksprache mit einem Vater, die Eltern des zweiten Schülers waren nicht erreichbar, und der Schule, wurden beide Jugendliche um 09:30 Uhr an eine Schulsachbearbeiterin, natürlich ohne Böller und Zigaretten, übergeben.

Ausgestanden ist die Sache damit allerdings noch nicht, der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das kann teuer werden.

