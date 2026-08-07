Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Cannabis über die Görlitzer Altstadtbrücke

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf kontrollierten im Rahmen der Grenzkontrollen an der Görlitzer Altstadtbrücke am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen 35-jährigen Deutschen. Der Mann, der der Polizei bereits bekannt war, geriet bei der Einreisekontrolle in den Fokus der Beamten.

Auf die Frage, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führe, verneinte er dies, gab dann jedoch überraschend an, Cannabis dabei zuhaben. Anschließend händigte er den Beamten das Rauschmittel aus seiner Bauchtasche aus.

Eine erste Prüfung bestätigte den Verdacht. Die spätere Wiegung ergab eine Menge von 8,4 Gramm.

Da der Mann gegen das Einfuhrverbot verstieß, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein und stellten den Cannabis sicher.

Der Deutsche konnte seine Reise anschließend fortsetzen - allerdings ohne das Rauschmittel, dafür mit einem weiteren Strafverfahren im Gepäck.

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