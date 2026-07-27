Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei stellt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

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Görlitz, Ludwigsdorf, BAB4 (ots)

Im Rahmen anlassbezogener Fahndungsmaßnahmen haben Einsatzkräfte am Sonntag den Ausreiseverkehr auf der A4 kurz vor der polnischen Grenze bei Ludwigsdorf kontrolliert.

Gegen 7.45 Uhr geriet dabei ein deutscher Mietwagen in den Fokus der Beamten. Am Steuer saß ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Bereits im Vorfeld hatte das Ordnungsamt Kleve ein rechtskräftiges Fahrverbot gegen ihn verhängt.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und übergaben den Sachverhalt an die zuständigen Kräfte des Autobahnpolizeireviers Bautzen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

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