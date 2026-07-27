Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festnahme vor Ausreise nach Polen

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Ludwigsdorf, Görlitz, BAB 4. Frankfurt am Main (ots)

Im Rahmen anlassbezogener Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Einsatzkräfte am Sonntag den Ausreiseverkehr auf der A4 kurz vor der polnischen Grenze bei Ludwigsdorf.

Dabei geriet gegen 13.30 Uhr ein polnischer Pkw in den Fokus der Beamten. Im Fahrzeug saßen drei bulgarische Staatsangehörige - und bei der Kontrolle stellte sich heraus: Alle drei waren zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei einer 21-jährigen Frau und einem 22-jährigen Mann ging es um die Ermittlung einer ladungsfähigen Anschrift zur Sicherung von Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Raubes.

Brisanter war der Fall bei einer 35-jährigen Mitfahrerin: Gegen sie lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vor. Anlass war eine offene Geldstrafe wegen Betrugs. Die Frau zahlte den ausstehenden Betrag von 595 Euro noch an Ort und Stelle und entging damit der Haft.

Anschließend konnten alle drei Personen ihre Reise nach Polen fortsetzen.

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