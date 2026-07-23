Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Gesuchte konnten Geldstrafen zahlen

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Ludwigsdorf, Görlitz, Hagenwerder, Dessau-Roßlau, Zweibrücken (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Mittwochabend am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf an der A4 sowie in Görlitz-Hagenwerder zwei Männer festgestellt, nach denen per Haftbefehl gesucht wurde.

In Ludwigsdorf kontrollierten die Beamten einen 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Der Mann konnte die offene Geldstrafe in Höhe von 1.633 Euro noch vor Ort begleichen und so eine Verhaftung abwenden.

In Görlitz-Hagenwerder fiel den Beamten zudem ein 41-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger auf, der ebenfalls gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte ihn wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Fahndung ausgeschrieben. Auch er zahlte die offene Geldstrafe in Höhe von 988 Euro noch vor Ort.

Beide Männer konnten ihre Reise anschließend nach Deutschland fortsetzen.

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