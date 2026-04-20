Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kein Einzelfall: Fünf Personen ohne Führerschein festgestellt

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Ludwigsdorf, Görlitz, Krauschwitz (ots)

Bei Kontrollen an den Grenzübergängen in Ludwigsdorf, Görlitz und Krauschwitz stellten Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende insgesamt vier polnische und einen bulgarischen Fahrer fest, die entweder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren oder denen diese bereits entzogen worden war.

Als häufigste Ausrede nach Verlangen des Führerscheines wurde angegeben, der Führerschein sei vergessen worden.

In Bezug auf den bulgarischen Fahrer ergab die polizeiliche Überprüfung zudem, dass er erst kürzlich bis 8. April dieses Jahres eine Freiheitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verbüßt hatte. Trotz dieser erst kurz zurückliegenden Hafterfahrung wurde er nun erneut am Steuer angetroffen, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Zur weiteren strafrechtlichen Bearbeitung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis übergaben die Beamten die Personen an die örtlich zuständigen Reviere der Landespolizei Sachsen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

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